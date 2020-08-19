ما هي المادة 140 من الدستور العراقي ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2020/08/19 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي هذه المادة تنص على ضم محافظة كركوك إلى إقليم كردستان ..



وهذه المادة قد حشرت في الدستور العراقي بعد مساومات ومفاوضات توافقية حسب قاعدة (أرضيك وارضيني ..



أسكت عنك واسكت عني) بين الأحزاب السياسية العراقية وبين مسعود البارزاني على أن الأكراد يؤيدون ويوافقون على تكوين مناطق حكم ذاتي لثلاث مدن فدرالية في المنطقة العراقية التي تفصل كردستان عن المنطقة العربية من العراق وبالمقابل تؤيد الأحزاب السياسية حق ك ......





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