الإمارات تنجح بربط أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة نقل الكهرباء

2020/08/19 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغداد

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح عملية الربط لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة كهرباء الإمارات وبدء إنتاج أول ميغاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وقامت بذلك شركة "نواة" للطاقة بالشراكة مع شركة "أبوظبي" للنقل والتحكم "ترانسكو".



وهذه المرة الأولى التي يتم فيها توصيل المحطة الأولى في براكة بشبكة الكهرباء في الإمارات بعد نجاح "نواة" في البدء في العمليات التشغيلية للمحطة نهاية يوليو 2020.

وقال محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "إن عملية الربط تمثل اللحظة التي بدأنا فيها بالفعل بتحقيق مهمتنا بدعم النمو في الدولة عبر إنتاج طاقة كهربائية صديقة للبيئة على مدار الساعة".

وأضاف: "يعد ذلك بداية مرحلة جديدة لمشروع محطات براكة بعد سنوات من الاستعدادات والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية"، مؤكدا على "أن تحقق هذا الإنجاز المتمثل بإنتاج أول ميغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية نتيجة التعاون الوثيق والمستمر مع شركائنا المحليين والدوليين".

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