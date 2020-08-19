2020/08/19 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أرجأ محادثات التجارة مع الصين، مضيفا أنه لا يريد الحديث مع الصين في الوقت الحالي.

وبسؤاله خلال مناسبة في يوما بولاية أريزونا عما إذا كان سينسحب من اتفاق التجارة مع الصين، قال ترامب إنه سينظر في الأمر.

وكان من المقرر أن يناقش ممثلون من الولايات المتحدة والصين يوم السبت مدى الالتزام بتطبيق ما يسمى باتفاق التجارة المرحلة 1 المبرم بينهما، لكن تلك المحادثات تأجلت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تؤجل مباحثات مع الصين بشإن إتفاق التجارة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تؤجل مباحثات مع الصين بشإن إتفاق التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).