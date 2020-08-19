موقع قطري يؤكد انضمام الحلبوسي لمحور “قطر – تركيا”.. هكذا عاقبته الإمارات 

2020/08/19 | 09:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف موقع “عربي21” المقرب من قطر، الأربعاء، عن تخلي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشكل مفاجئ عن المحور السعودي- الإماراتي، بعدما كان قريبا من الدولتين، ونسج علاقاته عن طريق ثامر السبهان سفير الرياض السابق في بغداد.ونقل الموقع في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، نقلا عن مصادر سياسية قولها، إن “الحلبوسي بات اليوم أقرب […]

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