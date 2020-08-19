2020/08/19 | 09:49 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشف موقع “عربي21” المقرب من قطر، الأربعاء، عن تخلي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشكل مفاجئ عن المحور السعودي- الإماراتي، بعدما كان قريبا من الدولتين، ونسج علاقاته عن طريق ثامر السبهان سفير الرياض السابق في بغداد.
ونقل الموقع في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، نقلا عن مصادر سياسية قولها، إن “الحلبوسي بات اليوم أقرب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع قطري يؤكد انضمام الحلبوسي لمحور “قطر – تركيا”.. هكذا عاقبته الإمارات ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف موقع “عربي21” المقرب من قطر، الأربعاء، عن تخلي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشكل مفاجئ عن المحور السعودي- الإماراتي، بعدما كان قريبا من الدولتين، ونسج علاقاته عن طريق ثامر السبهان سفير الرياض السابق في بغداد.
ونقل الموقع في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، نقلا عن مصادر سياسية قولها، إن “الحلبوسي بات اليوم أقرب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع قطري يؤكد انضمام الحلبوسي لمحور “قطر – تركيا”.. هكذا عاقبته الإمارات ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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