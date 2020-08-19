2020/08/19 | 09:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيم يوسف ’مصدوم’ من فتوى ’تحريم’ صلاة الإماراتيين في القدس: هل تشمل القطريين؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 09:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسيم يوسف ’مصدوم’ من فتوى ’تحريم’ صلاة الإماراتيين في القدس: هل تشمل القطريين؟) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسيم يوسف ’مصدوم’ من فتوى ’تحريم’ صلاة الإماراتيين في القدس: هل تشمل القطريين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).