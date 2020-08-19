اربيل ترصد زيادة بظهور الاصابات بفيروس كورونا بين الاطفال

2020/08/19 | 09:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

حذر طبيب متخصص يوم الاربعاء من زيادة ظهور اعراض فيروس كورونا بشكل يومي بين الاطفال، داعيا الآباء والامهات الى التنبه بهذا الامر.

وقال الدكتور عبد الرحمن عمر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، ان ما يتم ملاحظته وخلال الايام الفائتة زيادة نسبة الاطفال الذين يحملون اعرا...

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