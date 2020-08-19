كلينتون: البيت الأبيض اصبح بؤرة للفوضى في عهد ترامب

2020/08/19 | 09:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، أن البيت الأبيض، في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، أصبح بؤرة للفوضى.وطرح كلينتون، الذي ترأس الولايات المتحدة في 1993-2001، رؤيته هذه للوضع، في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي، المنعقد بشكل افتراضي في ميلووكي بولاية ويسكونسن.وشبه كلينتون، رئاسة ترامب بالفوضى، واتهمه بالفشل في تشكيل حكومة […]

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