أشخاص يعرضون أجهزة (آيفون) بسعر يصل إلى 10 آلاف دولار.. تعرف على السبب

2020/08/19 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصلت بعض أجهزة iphone إلى مبالغ كبيرة قد تصل إلى أكثر من عشرة أضعاف سعرها الأصلي.تعرض هواتف آيفون التي تحمل لعبة Fortnite للبيع بمبالغ تصل إلى 10 آلاف دولار.يأتي ذلك بعد حظر اللعبة في متجر تطبيقات Apple Store حيث أصبح من الصعب تحميل اللعبة على الهواتف.وبدأ بعض المقتنين للجهاز […]

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