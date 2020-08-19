بالصور.. إكساء شارع تجاري مهم في مدينة الصدر

2020/08/19 | 10:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، انجاز اعمال التطوير والاكساء في شارع حسينية الانصار ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.وذكر بيان للامانة ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع انجزت اعمال التطوير والاكساء في شارع حسينية الانصار ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".وأضاف البيان ان "الشارع المذكور يعتبر من الشوارع التجارية المهمة في مدينة الصدر عموماً ومنطقة جميلة على وجه الخصوص بالاضافة الى كونه يربط المحلتين ( 514 ، 516 )".واشار الى ان "اعمال التطوير تضمنت صيانة المقاطع الكونكريتية المتضررة مع قشط الشارع بالكامل واعادة اكساءه بطبقتين من الاسفلت سمك 5 سم للطبقة الواحد وبمساحة 30 الف متر مربع".

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