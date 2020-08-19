2020/08/19 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

رجح وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الأربعاء، إمكانية التوقيع على عقد المباشرة بإنجاز القطار المعلق قريباً.

وقال الوزير، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "هذا المشروع كان بعهدة أمانة بغداد بالتعاون مع المحافظة، إلا أنه أعيد الى وزارة النقل واعتبر أحد مشاريع الوزارة".

وأشار الشبلي، إلى " إمكانية التوقيع على عقد المباشرة بإنجاز القطار المعلق قريباً".

وكانت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب قد أعلنت إصدار أمر الموافقة على توفير التخصيص المالي لقطار بغداد المعلق بعد اكتمال التصاميم الأساسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يرجح التوقيع على عقد القطار المعلق قريبا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يرجح التوقيع على عقد القطار المعلق قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).