2020/08/19 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغداد

نزل الذهب عن ألفي دولار للأونصة الأربعاء 19 أغسطس في حين ارتفع الدولار فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1993.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأونصة أمس الثلاثاء.



وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى2002.40 دولار.

هذا وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه بعدما هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية.



وارتفاع الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 27.70 دولار للأونصة، في حين فقد البلاتين 0.4% إلى 952.88 دولار ونزل البلاديوم 0.8% إلى 2170.29 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب ينزل دون 2000 دولار مع ارتفاع العملة الأميركية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب ينزل دون 2000 دولار مع ارتفاع العملة الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).