توجيه حكومي بإزالة المعوقات لإنجاز مصفى الناصرية الاستثماري

2020/08/19 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بإزالة المعوقات، لغرض إكمال إنجاز مصفى الناصرية الاستثماري.

وقال المتحدث باسم امانة مجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الكاظمي وجه وزارة النفط والجهات ذات العلاقة خلال انعقاد الجلسة الــ13 بإزالة المعوقات، لغرض إكمال إنجاز مصفى الناصرية الاستثماري".

واضاف مجيد، أن "الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي شدد على الدوائر المعنية في الأمانة العامة، بضرورة بمتابعة تنفيذ التوجيه مع الجهات ذات العلاقة".

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