النقل: التوقيع على عقد القطار المعلق في بغداد قريبًا

2020/08/19 | 10:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد وزير النقل ناصر حسين بندر، إمكانية التوقيع على عقد المباشرة بإنجاز القطار المعلق قريبًا.

قال بندر في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "هذا المشروع كان بعهدة أمانة بغداد بالتعاون مع المحافظة، إلا أنه أعيد إلى وزارة النقل واعتبر أحد مشاريع الوزارة".

وكانت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب قد أعلنت إصدار أمر الموافقة على توفير التخصيص المالي لقطار بغداد المعلق بعد اكتمال التصاميم الأساسية.

وقال عضو اللجنة جاسم البختاني في تصريح سابق "بعد هذه الموافقة ستكون هناك دعوات للشركات التخصصية لتتنافس بحسب المعيارية الموجودة لدى كل واحدة منها".

وبين البخاتي أن "الحكومة ستتبنى تمويل 15 بالمئة من كلفة المشروع البالغة 2.5 مليار دولار، في حين ستكون حصة المستثمر 85 بالمئة، على أن تكون إيرادات هذا المشروع لمدة 15 سنة من حصة الأخير".

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