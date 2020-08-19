استعادته من أمانة بغداد.. النقل تتحدث عن “توقيع قريب” على عقد القطار المعلق

2020/08/19 | 10:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رجحت وزارة النقل اليوم الأربعاء التوقيع على عقد المباشرة بإنجاز مشروع القطار المعلق قريباً في العاصمة بغداد.وقال وزير النقل ناصر حسين بندر لصحيفة الصباح شبه الرسمية إن يرجح التوقيع على عقد المباشرة بإنجاز المشروع الذي كان بعهدة أمانة بغداد ثم أعيد إلى وزارة النقل واعتبر أحد مشاريع الوزارة.وتحدثت الوزارة نهاية […]

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