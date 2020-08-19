2020/08/19 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كبرى الشركات الصينية "هواوي") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كبرى الشركات الصينية "هواوي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).