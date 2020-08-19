الحالة الجوية في العراق ليومي الأربعاء والخميس

2020/08/19 | 10:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الحالة الجوية في البلاد ليومي الأربعاء والخميس بحسب ما أعلنته الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل.

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