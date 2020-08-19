وزارة الصحة: اعداد خطة صحية “استثنائية” لتطبيقها خلال شهر محرم

2020/08/19 | 10:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ظل جائحة كورونا أعدت وزارة الصحة والبيئة خطة صحية استثنائية لتطبيقها خلال شهر محرم

وافاد مدير دائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، بان الدائرة اعدت خطة متكاملة للعمل من خلال التواصل بين غرفة العمليات المشتركة وطوارئ المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتهيئة الفرق الطبية.

واكد الساعدي ان الخطة تركز على تطبيق شروط الوقاية عند إحياء الشعائر الدينية، وتهيئة المستشفيات وردهات العزل، في وقت تعهدت فيه المواكب الحسينية بتطبيق الارشادات الصحية والالتزام بتعليمات المرجعية العليا لضمان سلامة المواطنين.

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