الأمن والدفاع النيابية: جهود مكثفة لإقرار عدد من القوانين المهمة

2020/08/19 | 10:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن جهود مكثفة لإقرار عدد من القوانين المهمة، من بينها الجدول الملحق بقانون الانتخابات، وقانون التجنيد الالزامي، والمحكمة الاتحادية والأحزاب.

عضو اللجنة، بدر الزيادي، أكد أن اللجنة قرأت مشروع قانون جرائم المعلوماتية قراءة ثانية وسيرفع للتصويت، بالإضافة إلى أنها ناقشت قانون التجنيد الالزامي وقانون جهاز الامن الوطني.

وأوضح الزيادي ان مشروع القانون السابق الذي اعد لجهاز الامن الوطني كان ركيكا، وعند تسلم القيادة الجديدة للجهاز عمل رئيس الجهاز عبد الغني الاسدي على تشكيل لجان لغرض اعداد واكمال فقراته وسيرسل الى مجلس النواب في الايام القليلة المقبلة وستطلع عليه اللجنة وتؤهل فقراته.

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