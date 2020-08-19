تحالف الفتح يحذر من القبول بإملاءات أميركية تكبل القرار السياسي والاقتصادي للعراق

2020/08/19 | 10:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تحالف الفتح من القبول بأية إملاءات أو شروط أميركية قد تفرضها الولايات المتحدة على العراق خلال المباحثات الحالية في واشنطن.

وأكد النائب عن التحالف مختار الموسوي في تصريح أن أغلب الكتل السياسية سترفض أية املاءات أميركية تكبل من خلالها الاقتصاد العراقي وتجعل القرار السياسي في البلاد رهين السياسات الأميركية، مضيفا أن واشنطن لم تعمل على إعمار البلاد أو مساعدة الحكومة العراقية في تجاوز الأزمات السياسية أو الاقتصادية التي مرت بها.

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