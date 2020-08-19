الصحة العالمية: فجوة في التمويل تهدد الأبحاث حول اللقاحات المضادة لكورونا

2020/08/19 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مبادرة تقودها الأمم المتحدة للإسراع من تطوير اللقاحات والأدوية لعلاج مرض كوفيد19، الذي يسببه فيروس كورونا، تواجه فجوة تمويلية واسعة.وقالت متحدثة باسم المنظمة في جنيف لوكالة الأنباء الألمانية إن “المشروع تلقى تعهدات بـ 2.5 مليار دولار، بينما تقدر المنظمة أن هناك حاجة إلى 31.3 مليار دولار لتمويله على مدى فترة …

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