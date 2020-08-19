قائد شرطة ديالى لـ”المعلومة”: نجحنا في خفض معدلات ترويج المخدرات

2020/08/19 | 10:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري، الاربعاء، عن ادانة من المدنيين بجرائم المخدرات احدهم حكم عليه بالمؤبد وفرض غرامات مالية بحقهم، مؤكدا النجاح في خفض معدلات ترويج المخدرات.وقال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” شرطة ديالى جادة في محاربة المخدرات وتفكيك خلايا ترويجها في كل مناطق المحافظة تطبيقا لتوجيهات وزير […]

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