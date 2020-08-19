روحاني: أميركا تلقت هزيمة تاريخية في مجلس الأمن

2020/08/19 | 10:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، الدول التي أسقطت مشروع القانون الأمريكي لتمديد حظر التسلح على إيران، معتبرا أن واشنطن تلقت هزيمة تاريخية في مجلس الأمن.وتوجه روحاني بالشكر إلى الدول التي امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن، والدولتين الصديقتين اللتين صوتتا بحزم ضد مشروع القرار الأمريكي لتمديد حظر التسلح على إيران، […]

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