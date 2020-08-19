ايران تدرس زيادة الصادرات الزراعية والغذائية لتركيا

2020/08/19 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير عام مكتب آسيا وأوقيانوسيا في منظمة التنمية التجارية الايرانية عن انعقاد ندوة لدارسة توسيع صادرات المنتجات الزراعية والغذائية لتركيا.وأوضح ” رضا أقازادة” في تصريح، أن الندوة عقدت بمقر المنظمة بمشاركة رجال اعمال من القطاع الخاص ينشطون بمجال التجارة بالمواد الغذائية والزراعية فضلا عن أعضاء غرفة التجارة الايرانية التركية المشتركة.ولفت […]

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