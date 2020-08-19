الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/19 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم أمس الثلاثاء، انخفاضا من 22 إصابة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.ولليوم الثالث على التوالي لم يتم تسجيل إي حالات إصابة محلية.ولم يتم أيضا تسجيل […]

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