المالية النيابية تقرر اعتماد آلية جديدة لتخصيص رواتب الموظفين بموازنة 2021

2020/08/19 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد، الأربعاء، عن عزم لجنته اعتماد آلية جديدة في موازنة عام 2021 فيما يتعلق بتخصيصات رواتب الموظفين.

وقال رشيد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق يحتاج شهرياً إلى ستة مليارات دولار لتغطية رواتب الموظفين، لكن وبحسب أسعار النفط فإن ما يصل شهرياً لخزينة الدولة هو أربعة مليارات دولار، ما يعني عجز يصل إلى ملياري دولار شهرياً تتم تغطيته بالمرحلة الحالية من باب واحد وهو الاقتراض الداخلي"، مبينا أن "هذا الوضع جعل من قضية تأخير الرواتب روتين يتكرر لأكثر من مرة".

وأضاف رشيد أنه "في ظل ارتفاع أسعار النفط وتحسن واردات المنافذ الحدودية، فإن هذه المشكلة ستتم معالجتها تدريجياً خلال الأشهر المقبلة"، لافتا إلى "أننا سنعمل في موازنة عام 2021، على وضع آلية ملائمة لتخصيصات الرواتب أكثر مما عليه الآن".

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