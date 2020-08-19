صادرات العراق النفطية إلى كوريا الجنوبية تهبط بنسبة 60٪

2020/08/19 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تواصل صادرات العراق النفطية إلى كوريا الجنوبية، بالتناقص التدريجي شهريا، اذ سجلت خلال الشهر الماضي 132 الف برميل يوميا بعد ان كانت في بداية العام الحالي 325 الف برميل يوميا.





وتعتمد كوريا الجنوبية، على النفط العراقي حاليا، بنسبة 4.8٪ بعد ان كانت النسبة 12٪ في بداية العام الحالي.

وبلغت نسبة هبوط الصادرات العراقية إلى كوريا الجنوبية 60٪ ويعود ذلك إلى التزام العراق باتفاق أوبك بلس وزيادة تركيز السعودية على بلدان الهند والصين وكوريا الجنوبية اذ تمتلك السعودية 60٪ من المصافي في كوريا الجنوبية.

وكان العراق طلب من بعض المشتريين الاسيويين إلى التخلي عن بعض النفط المنتج في البصرة بسبب التزامه باتفاق أوبك بلس.





وبدأت السعودية تستحوذ على حصة الأسد، اذ تحتل المرتبة الأولى في وارادات كوريا الجنوبية من النفط الخام بلغت 1.25 مليون برميل بعد ان كانت 853 الف برميل في بداية العام الحالي، وتحتل الامارات المرتبة الثانية، 298 الف برميل يوميا، ومن ثم الكويت ب261 الف برميل يوميا، وامريكا ب159 الف برميل يوميا، والعراق ب132 الف برميل يوميا.





وسجلت الصادرات العراقية إلى كوريا الجنوبية حسب دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، اذ لم تعلن شركة تسويق النفط العراقي "سومو" عن الكميات المباعة إلى كل بلد خلال الاشهر الماضية، وجاءت هذه الأرقام كالتالي:

كانون الثاني 2020/ 325 الف برميل يوميا

شباط / 283 الف برميل يوميا

اذار/ 232 الف برميل يوميا

نيسان/ 237 الف برميل يوميا

أيار/ 182 الف برميل يوميا

حزيران/ 143 الف برميل يوميا

تموز/ 132 الف برميل يوميا

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