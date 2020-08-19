2020/08/19 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت مصادر تجارية، الأربعاء، إن قطر للبترول باعت شحنتين من خام الشاهين، للتحميل في الفترة بين الأول والثاني من تشرين الأول وكذلك 28 و29 من الشهر ذاته، بمتوسط خصم بنحو 60 سنتا للبرميل إلى الأسعار المعروضة لدبي عبر عطاء فوري شهري.

وأضافت أن قطر للبترول حددت أيضا سعر خام الشاهين في تشرين الأول للمشترين بعقود محددة المدة بخصم 58 سنتا للبرميل إلى الأسعار المعروضة لدبي.

وذكرت المصادر أن المشترين على الأرجح هما جيه.إكس.تي.جي وإتش.إم.إي.إل.

وفي الشهر الماضي، باعت قطر للبترول شحنتين من خام الشاهين للتحميل في أيلول بمتوسط علاوة 1.46 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لدبي عبر عطاء فوري شهري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: قطر للبترول تبيع خام الشاهين تحميل تشرين الأول بخصومات فورية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: قطر للبترول تبيع خام الشاهين تحميل تشرين الأول بخصومات فورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).