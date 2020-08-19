العاهل السعودي ورئيس نيجيريا يبحثان سوق النفط

2020/08/19 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس النيجيري محمد بخاري بحثا الجهود الرامية لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية وإعادة التوازن إليها في اتصال هاتفي.

وأضافت الوكالة أن الجانبين أكدا "أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها".

وتعقد لجنة وزارية تضم كبار المنتجين في أوبك+، برئاسة السعودية، اجتماعا افتراضيا في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، لاستعراض الوضع في سوق النفط والتزام المجموعة باتفاق خفض الإنتاج الحالي.

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