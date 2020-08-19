انخفاض في أسعار الذهب إلى دون الألفي دولار

2020/08/19 | 10:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انخفض الذهب اليوم الأربعاء عن حاجز الألفي دولار للأونصة في ظل ارتفاع الدولار وترقب اجتماع المجلس الفيدرالي الأميركي.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1993.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 8 صباحاً بتوقيت بغداد، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأونصة أمس الثلاثاء.وفقد الذهب في العقود الآجلة في […]

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