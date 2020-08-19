عسكريون في مالي ينجحون بأسقاط الحكومة ويتعهدون بأجراء انتخابات مبكرة

2020/08/19 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في خطاب عبر التلفزيون الحكومي فجر اليوم الأربعاء، (19 آب 2020) استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري … Readmore

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