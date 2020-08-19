عضو بالمالية النيابية: جهتان تعملان على إحباط الموظفين بالرواتب

2020/08/19 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الثلاثاء (19 آب 2020)، وجود جهتين وراء الأخبار المحبطة حول رواتب موظفي العراق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك جهتين وراء الأخبار المحبطة حول رواتب موظفي العراق والتي تبرز مع قرب نهاية كل شهر عن عدم قدرة الحكومة على تأمينها أو تأخيرها لبعض الوقت".

ولفت إلى أن "الجهة الأولى يمكن تسميتها بالواقعية وهي تأتي داخل الأروقة الحكومية التي تتعامل مع الارقام من ناحية أن النفط لا يشكل 95% من الإيرادات المالية ومعروفة أرقام تصديره وأسعاره وبالتالي تضع تخمينات مع وجود القروض المالية لتأمين الرواتب شهرياً"، مبينا أن "تلك الجهات تتحدث عندما لا ترى إصلاحات حقيقة".

وأضاف كوجر، أن "الجهة الثانية هي المتضررة من سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية ومحاربة المليشيات أو التي غير راضية عن سياسة الدولة وتحاول اسقاطها في المستقبل لذا تعمد من خلال الشائعات إلى التشويش خاصة وأن نشر كل الشائعات يجري في فضاء مفتوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يضم المتضرر والمغرض واللامبالي والواقعي في أن واحد".

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سعد مايع الحلفي، الأربعاء (19 آب 2020)، عن تفاصيل استضافة مدير مديرية المرور العامة، اللوا زهير الخفاجي، فيما أشار إلى وجود أكثر من 100 ألف سيارة غير مسجلة تشكل تهديداً لأمن البلاد.

وقال

بغداد اليوم- خاص

كشف محمد الزجراوي، النائب عن تحالف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء (19 آب 2020)، حقيقة طلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منه تغيير وزيري الصحة والكهرباء وأمين عام مجلس الوزراء.

وقال

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، على رأس وفد حكومي إلى واشنطن في زيارة رسمية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى الولايات المتحدة الامريكية".

وكان الكاظمي قد غا

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