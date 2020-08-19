مدرب: العراق يعاني من ازمة حقيقة بمركز حراسة المرمى

2020/08/19 | 11:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يرى مدرب حراس المرمى، ضياء جبار، ان العراق يعاني من ازمة حقيقية في مركز حراسة المرمى.وقال جبار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “السنوات الأخيرة لم تظهر لنا حارس مرمى بإمكانيات كبيرة مثل رعد حمودي وعماد هاشم وجليل زيدان”.وأضاف “في حال اعتزل حراس مرمى المنتخب الوطني، فليس لدينا حراس جدد لحماية عرين المنتخب […]

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