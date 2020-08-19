الاقتصاد النيابية: قانون مجلس الإعمار سينظم عمل الاستثمار

2020/08/19 | 11:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الاقتصاد النيابية، أن قانون مجلس الإعمار سينظم عمل هيئات الاستثمار ،فيما أشارت إلى أن الفساد المالي والإداري عطلا عملية الاستثمار في البلاد.

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