2020/08/19 | 11:02 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بسبب عدم وثوق بتعافي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 45.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 10 بتوقيت بغداد، بعد أن ارتفعت 9 سنتات أمس الثلاثاء.
وتسود مخاوف من أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يهبط بنحو 1%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 45.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 10 بتوقيت بغداد، بعد أن ارتفعت 9 سنتات أمس الثلاثاء.
وتسود مخاوف من أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يهبط بنحو 1%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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