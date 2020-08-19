النفط يهبط بنحو 1%

2020/08/19 | 11:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بسبب عدم وثوق بتعافي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 45.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 10 بتوقيت بغداد، بعد أن ارتفعت 9 سنتات أمس الثلاثاء.وتسود مخاوف من أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة […]

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