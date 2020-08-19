نائب: الحكومة تكافئ كردستان بإرسال 320 مليار رغم امتناع الإقليم من تسليم وارداتها

2020/08/19 | 11:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغرب النائب منصور البعيجي ارسال الحكومة الاتحادية مبلغ ٣٢٠ مليار دينار الى حكومة كردستان بالرغم من امتناع حكومة الاقليم تسليم نفطها وواردتها من الكمارك الى حكومة المركز طيلة الفترة السابقة والى يومنا هذا.وقال البعيجي في بيان صحفي إنه “بالرغم من ارسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية الى حكومة الاقليم وتصدير الاقليم للنفط بمعزل عن …

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