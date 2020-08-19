2020/08/19 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. تكليف النائب السابق عثمان الجحيشي برئاسة الوقف السني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 11:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تكليف النائب السابق عثمان الجحيشي برئاسة الوقف السني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تكليف النائب السابق عثمان الجحيشي برئاسة الوقف السني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).