الحزب الديموقراطي يرشح بايدن رسمياً لمنافسة ترامب في الانتخابات المقبلة

2020/08/19 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز جو بايدن رسمياً بترشيح حزبه الديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.وكما كان متوقّعاً، فقد صوّتت غالبية المندوبين الديموقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب … Readmore

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