الحكيم: ضرورة الاحتكام للقوانين الدولية في ضمان حصة العراق المائية مع تركيا وإيران

2020/08/19 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، الى ضرورة الاحتكام للقوانين الدولية في ضمان حصة العراق المائية مع تركيا وإيران.

الحكيم وخلال لقائه وزير الموارد المائية مهدي رشيد، أكد أهمية تحقيق أعلى منفعة في ملف المياه العراقية في النهرين الكبيرين وروافدهما بالتنسيق مع دول الجوار، مع ضرورة الحوار والاحتكام الى القوانين الدولية لمعالجة هذا الملف، وتفعيل الاتفاقات الثنائية بين العراق من جهة وتركيا وإيران من جهة أخرى لضمان حصة العراق المائية.

ودعا الحكيم الى تحسين واقع السدود العراقية وتوسيع الخزانات الطبيعية والاصطناعية لخزن المياه والاستفادة منها في مرحلة اخرى وأهمية استخدام المكننة الحديثة في الري للمحافظة على المياه والارض في آن واحد.

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