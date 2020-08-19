2020/08/19 | 11:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_ بغداد البنك المركزي يصدر توجيها يتعلق بالرواتب..وثيقة

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