النفط يتراجع مع تفوق مخاوف الطلب على انخفاض المخزونات الأميركية

2020/08/19 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نزلت أسعار النفط الأربعاء 19 أغسطس بفعل مخاوف من أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ربما لا يتعافى سريعا مثلما كان متوقعا في ظل تعثر المحادثات بشأن حزمة تحفيز للاقتصاد، مما طغى على انخفاض فاق التوقعات في مخزونات الخام الأميركية.

وفي ظل إبقاء المستثمرين لأنظارهم على اجتماع لجنة وزارية مؤلفة من منتجين كبار في وقت لاحق اليوم، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 45.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 9 سنتات أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 42.55 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت دون تغيير في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي بعد إغلاق الأسواق أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.3 مليون برميل إلى نحو 512 مليون برميل، ما يزيد عن توقعات المحللين بتراجع 2.7 مليون برميل.



وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين ارتفعت.

ويترقب المستثمرون أنباء من اجتماع اليوم الأربعاء للجنة وزارية تابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة يعرف باسم أوبك+، والتي من المقرر أن تراجع الامتثال لاتفاق أبرم في وقت سابق بشأن تخفيض إنتاج النفط.

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