كاتب عربي لـ”المعلومة”: الجامعة العربية أصبحت بلا قيمة

2020/08/19 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد الكاتب والمحلل السياسي العربي هادي قبيسي، الأربعاء، أن جامعة الدول العربية ماتت فكرتها وأصبحت بلا قيمة تجاه الكيان الإسرائيلي، مبينا أن الدول العربية لم يعد لها وجود عمليا.وقال قبيسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جامعة الدول العربية اصبحت تمثل دولا عربية بقادة وزعماء اتوا عن طريق الانقلابات والمؤامرات والتوريث”.وأضاف أن […]

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