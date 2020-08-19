2020/08/19 | 11:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز : النفط يتراجع مع تفوق مخاوف الطلب على انخفاض المخزونات الأميركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رويترز : النفط يتراجع مع تفوق مخاوف الطلب على انخفاض المخزونات الأميركية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رويترز : النفط يتراجع مع تفوق مخاوف الطلب على انخفاض المخزونات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).