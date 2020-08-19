تسريب صور لجهاز آيفون الجديد

2020/08/19 | 11:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ظهرت صور لأجهزة آيفون الجديدة في الغطاء قبل عرضها الرسمي.وقدمت الشركة المصنعة الصور لموقع “9to5mac”، الذي عرض قبل ذلك ملحقات “آيفون 12″ و”آيفون 12 برو”.وأشار الموقع، أن أحد النماذج يشبه “آيفون 4” من حيث الحجم.أثبتت هواتف “آبل” أنها الأجهزة الأكثر شعبية في خمس دول.ووصلت حصة “آيفون 11” في السوق الأمريكية […]

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