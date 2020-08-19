أميركا تجري محادثات مع الصين بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية

2020/08/19 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يجري المفاوض التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر اتصالات مع نظرائه الصينيين بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، لكن لا توجد محادثات جديدة رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين.جاء ذلك بحسب ما صرح به كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز الصحفيين أمس الثلاثاء.ونقلت الدائرة الصحفية للبيت الأبيض عن ميدوز قوله: “لم يتم تأجيل المفاوضات ولا […]

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