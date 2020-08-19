إلا بهذا الشرط.. البنك المركزي يوجه المصارف بعدم إطلاق رواتب موظفي الدولة ابتداءً من شهر آب

2020/08/19 | 11:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه البنك المركزي العراقي المصارف المجازة بعدم إطلاق رواتب منتسبي دوائر الدولة إلا بشرط وضعه لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.وأظهرت وثيقة حصلت عليها “يس عراق” صادرة من البنك بتأريخ 18 آب يوجه فيها المصارف بعدم إطلاق رواتب منتسبي دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً سواء الخاسرة أو الرابحة والموطنة رواتبهم ابتداءً من […]

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