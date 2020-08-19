التعليم النيابية: فاتحنا جامعات عربية وعالمية لاقامة برامج توأمة مع نظيرتها العراقية

2020/08/19 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ سرى جياد /..اعلن رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس النواب مقدام الجميلي عن مفاتحة جامعات عالمية وعربية لعقد اتفاقيات وبرامج توأمة مع الجامعات العراقية.وقال الجميلي لـ(المستقلة)ان اللجنة تسعى الى لقاء البعثات الدبلوماسية في العراق،او مفاتحتهم عبر اللجان الموجودة في المجلس،لعقد اتفاقيات تعاون بين الجامعات العراقية ونظيراتها في تلك البلدان مما سيسهم في […]

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