الخدمات النيابية: غياب الآلية الحقيقية لأنجاز مشاريع بعض المحافظات

2020/08/19 | 11:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ سرى جياد/..انتقد رئيس لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب وليد السهلاني واقع المشاريع في المحافظات،مؤكداً ان البعض منها تغيب عنها الآلية الحقيقية لانجاز تلك المشاريع.وقال السهلاني لـ”المستقلة” بعض المحافظات تمتاز بوجود مشاريع جيدة،في حين ان البعض الاخر مشاريعها ليست بمستوى الطموح،مشيداً بدور الجنة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، برئاسة وزير الداخلية عثمان […]

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