مؤسسة الشهداء تطرح استمارة الكترونية خاصة بشهداء التظاهرات وضحايا المكون الايزيدي

2020/08/19 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء (19 آب 2020)، إعداد إستمارة إلكترونية خاصة بشهداء التظاهرات وضحايا المكون الإزيدي من المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية لإطلاقها قريباً.ونقلت الجريدة الرسمية، عن مدير عام ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي، … Readmore

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