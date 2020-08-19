“المعلومة” تنشر تشكيلة بايرن ميونخ امام ليون بدوري الابطال

2020/08/19 | 11:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تُقام مساء اليوم الأربعاء، مباراة بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.ويلتقي الفائز من مباراة اليوم مع باريس سان جيرمان، في لقاء النهائي يوم الأحد المقبل.وكان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى المباراة النهائية، مساء أمس، بعد ثلاثية أمام لايبزيج.وفيما يلي التشكيل المتوقع لـ […]

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