روسيا تسجل 4828 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/08/19 | 11:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت روسيا 4828 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 937321، وفق مركز مكافحة انتشار العدوى الجديدة.ونم تسجيل 691 حالة جديدة في موسكو ، و162 في سانت بطرسبرغ ، و151 – في مقاطعة موسكو.حاليًا ، يواصل 171909 أشخاص العلاج من فيروس كورونا في البلاد.كما سجلت روسيا […]

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